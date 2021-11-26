河南一中学学生吃配送午餐集体呕吐 官方：停止供餐并追责

针对新乡封丘县赵岗镇戚城中学30多名学生吃过学校的营养午餐后出现呕吐、拉肚子现象，封丘县成立调查组对有关问题展开调查，并要求配餐的北京志宏餐饮公司立即停止供餐。

根据“封丘县融媒体中心”官方微博今天发布的消息，当地县委、县政府针对上述问题召开专题会议，并成立联合调查组，要求县纪委、公安局、卫健委、教体局、市场监管局等多部门连夜开展调查工作。

当地县委、县政府要求对负责给该校师生配餐的北京志宏餐饮公司立即停止供餐，待情况查明后再做处理；对身体出现不适的师生逐一进行家访。

据报道，除三名学生在封丘县人民医院接受治疗外，其余师生身体状况均已恢复正常，无不良症状。县委、县政府责成封丘县人民医院全力做好三名学生的治疗工作，目前，三人身体状况整体平稳。

此外，县委、县政府要求提取食品留样、呕吐物和粪便进行化验追溯，查找事件原因。

目前，调查组正在深入调查之中，并在全县范围内开展专项行动，全方位排查，举一反三，杜绝此类情况发生。调查结束后，将及时公布调查结果，对此事中存在的违规违纪行为一经查明，严肃追责问责，绝不姑息迁就。

河南电视台《都市报道》官方微博今天播出的一段视频称， 新乡封丘县赵岗镇戚城中学30多名学生周二（23日）在吃过学校营养午餐后集体出现呕吐、拉肚子现象，学生们纷纷反映，当天吃的饭菜里“豆腐有点馊，烩菜有点腥”。

视频中，戚城中学王校长受访时发出长长的叹息，随后掩面痛哭了起来，他哽咽着告诉记者，前段时间，当地教育局通过招标后，送餐公司才变成了现在的这家，也是从11月15日，这家送餐公司开始给戚城中学配送午餐，没想到这周二就出现了学生上吐下泻的情况，“我的学生都在医院了，我不是个好校长”，并称尽管家长要求换送餐公司，但是他“换不动”。

另据《新京报》贝壳财经报道，北京志宏恒达商贸有限公司成立于2018年3月13日，记者在北京市昌平区政府2020年11月行政处罚信息公开中查询发现，该公司因违反相关环保规定被行政处罚两次。

北京市昌平区生态环境局行政处罚决定书显示，2020年9月4日对北京志宏恒达商贸进行了调查，发现实际经营地址从事洗衣服务，建有职工食堂，提供员工餐食过程中产生的油烟直接排向大气，未安装油烟净化设施。行政处罚决定书显示，责令公司改正，处以罚款8000元人民币（1716新元）。

此外，公司实际经营地址从事洗衣服务，未报批建设项目环境影响评价文件。行政处罚决定书显示，责令停止建设，处以罚款1520元。