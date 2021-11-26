中国国务院：支持北京城市副中心设立综合保税区

中国国务院今天（26日）发布通知称，将支持北京城市副中心按规定申请设立综合保税区，加大对跨境金融、文化贸易和数字贸易的政策支持力度。

据中国政府网刊登的通知称，中国国务院今天发布支持北京城市副中心高质量发展的意见，提出将有序承接中心城区非首都功能疏解，建立健全北京城市副中心与河北雄安新区工作对接机制，支持符合条件的企业按规定在城市副中心开展本外币一体化资金池试点。

通知称，中国政府将研究审慎开展绿色债券、绿色股权投融资业务，并支持开展适合科技型企业的个性化融资服务，推动开展知识产权保险业务试点。

另外，中国政府将探索数据跨境流动安全管理方式，在保障安全的前提下促进数据合法有序自由流动，并支持建立北京、天津、河北自由贸易试验区联合授信机制，完善京津冀一体化征信体系。

中国政府将在保持政府债务风险总体可控的前提下，加大地方政府债券支持力度，将城市副中心建设融资需求作为重要因素予以单独核算。支持北京城市副中心投资建设集团有限公司创新融资模式，以及城市副中心及周边地区符合条件的企业发行上市、并购重组、股权转让、债券发行、资产证券化。

通知强调，中国政府将按照四统一要求，在规划管理、投资审批、财税分享、要素自由流动、公共服务、营商环境等方面探索协同创新路径。通过政府引导、市场运作以及合作共建等方式，推动北京部分产业和功能向北三县等周边地区延伸布局。加强城市副中心与北京经济技术开发区、北三县、天津市武清区等周边地区产业合作，鼓励北京市企业和产业园区与北三县重点产业园区对接，优化区域产业链布局。