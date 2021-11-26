中国明年3月起禁个人收款码用作经营收款

中国从明年3月1日起将把“扫码支付”纳入监管，微信、支付宝等个人收款码不能用于经营性服务。

据《北京日报》今天（26日）报道，中国人民银行于上个月13日发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，从支付受理终端业务管理、特约商户管理、收单业务监测三个方面入手，对收单机构和清算结构提出一系列管理要求。与此同时，条码支付也被纳入监管，将于2022年3月1日起实行。

报道引述央行有关部门负责人解释，近年来，个人收款条码得到广泛运用，但也有一些风险隐患，如一些不法分子利用“跑分平台”，以高额收益吸引大量人员使用个人静态收款条码与赌客“点对点”线上远程转移赌博资金，将资金分拆隐藏于众多正常交易场景。

据此，《通知》提出监管收款条码，对于个人或特约商户等收款人生成的，用于付款人识读并发起支付指令的收款条码，应区分个人和特约商户使用收款条码的场景和用途，防止收款条码被出租、出借、出售或用于违法活动。对于具有明显经营活动特徵的个人，条码支付收款服务机构不得通过个人收款条码为其提供经营活动相关收款服务。

远程非面对面收款方面，《通知》要求条码支付收款服务机构采取有效措施，禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款。对于通过截屏、下载等方式保存的个人动态收款条码，应当参照执行个人静态收款条码有关规定。