帕什米纳羊毛产业受中印边境对峙重创

中印两国在拉达克边境地带17个月的对峙，已危及有600年历史的帕什米纳羊毛产业，该产业雇佣了将近75万人。

据美国之音报道，中印军人去年6月在拉达克东部的加尔万河谷爆发冲突，切断了这个地区周边海拔4200米以上的几乎所有牧场的通道，拉达克牧民长期以来在这里放养大约25万头生产帕什米纳羊毛的山羊。

印度喜马偕尔邦列城（Leh）的商人扎伊迪（Zakir Hussain Zaidi）从牧民那里直接购买羊毛。他说，印军“不让牧民到高海拔地区放牧，因此影响到羊毛的生产。”

帕什米纳羊毛是最好的一种羊绒，比人的头发细六倍，在国际市场上售价很高。世界上多数的羊绒来自蒙古，但一条正宗的喀什米尔帕什米纳的手工刺绣围巾在美国和欧洲可要价几千美元。

帕什米纳出口商、喀什米尔产业商会（Kashmir Chamber of Commerce and Industry）前主席旁遮普（Abdul Hamid Punjabi）对说，边境摩擦只是困扰帕什米纳纤维生产的最新问题。

其它因素包括疫情的封闭措施和印度2019年突然废除370条款，后者向盛产羊毛的有争议的查谟和克什米尔地区提供一定程度的自治。此举伴随一个大规模的安全限制措施和延长的宵禁。

拉达克自治委员会（Ladakh Autonomous Hill Development Council）代表一个边境选区的委员斯坦津（Konchok Stanzin），最近向印度国防部长辛格送上一份要求清单，要求向中印控制线附近无法继续生活的列城边境居民发给一块土地。