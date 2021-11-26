蔡英文见美议员：退辅会将派员常驻美

台湾总统蔡英文今天接见美国联邦众议院退伍军人事务委员会主席高野访问团时宣布，从明年1月开始，台湾军队退除役官兵辅导委员会（简称退辅会）将会派员常驻华府。

综合联合报、中央社和路透社报道，美国民主党籍众议员高野（Mark Takano）率领17人访问团昨晚抵达台湾进行为期两天的访问，退辅会是首站。这也是美国议员一个月内第二次访问台湾。团员包括同党众议员阿尔里德（Colin Allred）、史罗金（Elissa Slotkin）、雅各布斯（Sara Jacobs）、共和党籍众议员梅斯（Nancy Mace）及相关幕僚。

蔡英文说，退辅会常驻华府，可以针对退辅军人的健康保险、优质医疗，就业辅导以及长照等方面，增加更多的交流；她感谢访问团促进台美互动交流，这几年退伍军人事务上，台美合作非常密切。

蔡英文说，台美在许多领域都持续深化伙伴关系，上周台湾首批F-16V成军，是台美国防工业合作的成果。经贸方面，蔡英文说，今年台湾进一步开放美猪进口，台美展开TIFA的对话，这是台美暌违五年后重新启动对话平台，将为双方的经贸伙伴关系奠定更坚实的基础。

蔡英文表示，双方的政策方向稳定，更能够增加相互的互信跟往来，台湾有决心解决困难的贸易问题，并透过TIFA跟美国一起推动双方区域以及全球的贸易进程；同理，在各未关心的区域情势上，台湾也会跟美国加强合作，共同捍卫共享的民主自由价值，确保区域的和平稳定发展。

蔡英文还指出，在后疫情时代希望未来将继续一起努力，让台美合作有更丰硕的成果，也感谢美参访团在感恩节时期，专程访问台湾，展现台美如同家人一般的情谊。

高野说，这次赴台是要提醒伙伴与盟友，在经过两个艰困的年头之后，对于自由安全印太区域的承诺与共同责任，是前所未有的强健。

他指出，台湾不但是世界楷模，面对疫情非常优秀的表现应该值得赞赏。台湾不但捐赠很多医疗设备给美国，对于15个邦交国与其他国家也同样慷慨。

高野说，世界已经听到台湾的声音，台湾不只可以帮忙，台湾也正在帮忙。

他指出，这次访团到日本、韩国，现在来到台湾，非常赞赏蔡英文的领导力，尤其在其执政下，台美关系堪称10多年来最稳健。

高野指出，如今台美持续合作共同面对疫情，也不断增进贸易与投资关系、促进经济繁荣，一同面对气候变迁，倡导透明、人权、包容性、法治等价值。

高野说，美国对台湾的承诺坚若磐石、不断深化，台湾不但是民主的成功故事、可靠的伙伴，更是世界上一股良善的力量。

针对明年1月开始退辅会将会派员常驻美国的决定，中时新闻网报道说，除了美国三大退伍军人协会与台湾交流相当深厚外，最主要目的也可能提及军售问题。

报道说，台面上虽然是双方退伍军人交流，实际上台湾派驻的两人，主要还是私底下以游说军售为主。

报道指出，美国三大退伍军人协会每年都通过很多决议送白宫、国务院、国防部、国会做政策参考，决议文包括建议对台军售等。

台湾退辅会与美国三大退伍军人协会关系熟络，可辅佐台湾国防部、外交部不能做的外交工作，且美国三大退伍军人协会对美政府有很大影响力。

报道还说，退辅会多年来长期争取赴美派驻人员，今年终于获得美方同意，预计明年成行，短期目标为推动国民外交，中期目标是深化与美国交流，长期目标则是与美国退伍军人事务部建立官方联系管道，提高台湾退伍军人福祉。