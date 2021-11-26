所罗门群岛总理指责“其他大国”煽动反华骚乱

太平洋岛国所罗门群岛自23日起爆发示威，示威者要求该国总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）下台，索加瓦雷指责是“其他大国”煽动了反华骚乱。

综合澳大利亚广播公司（ABC）、彭博社及路透社报道，索加瓦雷告诉澳大利亚广播公司，这次冲突背后的“唯一问题”，是围绕所罗门群岛在2019年将外交关系从台湾转向中国大陆。他进一步说，“不幸的是，它受到其他大国的影响和鼓动”，并补充道，“我不想说出他们的名字，我们先不说，但我们都知道他们是谁。”

索加瓦雷进一步补充道，“现在影响马莱塔的那些国家是不希望与中华人民共和国建立关系的国家，他们不鼓励所罗门群岛建立外交关系，并遵守国际法和联合国决议。”

据报道，抗争群众绝大多数来自所罗门群岛最大省份马莱塔省（Malaita）。马莱塔省近来与所罗门群岛中央政府的关系趋于紧张，主要原因在于所罗门群岛于2019年宣布于中国大陆建交，并与台湾断交。不过，与台湾保有密切联系的马莱塔省政府拒绝承认中国大陆。

据当地媒体《所罗门群岛先驱报》24日在推特上报道，示威者在首都霍尼亚拉（Honiara）的唐人街放火焚烧建筑物，破坏华人经营的商店，并朝中国大使馆的方向前进。当地一名居民说，截至今天上午，唐人街的抢劫和焚烧仍在继续，警方动用了催泪瓦斯，预计晚些时候将实施新的宵禁。

索加瓦雷已向澳大利亚寻求帮助。澳大利亚今天派遣约75名国防部队士兵和联邦警察以及一艘巡逻艇，以支持防暴和保护关键基础设施。澳大利亚总理莫里森昨天表示，安全部队的目的是“安定局势”，而不是在“内部问题”上采取立场，并说他没有看到外部力量卷入冲突的证据。目前澳大利亚开始控制霍尼亚拉。

当地中国大使馆也已发布声明，要求所方采取一切必要措施，加强对中国企业和人员保护，维护中国企业和公民的安全和合法权益，并警告中国公民减少不必要的外出。

彭博社报道分析，这场冲突表明，即使在先前被排除在地缘政治紧张局势之外的世界一个偏远角落，美国和中国之间的实力比拼也产生了实际的后果。

不过，澳大利亚智库洛伊国际政策研究所的太平洋地缘政治专家索拉（Mihai Sora）认为，索加瓦雷关于地缘政治紧张局势是冲突背后唯一原因的说法过于简单，他认为各省与中央政府之间长期存在不满。他进一步解释，“霍尼亚拉的马莱塔人”本周发表的声明没有提及台湾，而是指责索加瓦雷试图在马莱塔设立“新的傀儡政府”，并称他是“无用的领导人”。

台湾外交部发言人欧江安今天在向路透社提供一份声明中说，台湾与所罗门群岛这次的骚乱无关。