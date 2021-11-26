消息：恒大考虑出售广州足球俱乐部

知情人士透露，中国政府机构已接管兴建中的广州恒大足球场，并期望能在日后出售这座球场。陷入债务危机的恒大也在考虑出售公司拥有的广州足球俱乐部。

据路透社今天（26日）报道，不愿具名的消息人士说，建筑工程因缺乏资金而在三个月前停工，恒大也将球场控制权移交给政府机构。这些机构计划出售球场，如果出现没有买家的情况，他们将通过国有企业广州城投集团收购。

广州恒大足球场耗资约120亿元人民币（25亿新元）建造，可容纳超过10万人，2022年底竣工后，以人数来计算，将是世界上最大的足球场。

恒大拒绝对此置评，公司曾在9月称，建筑工作如常进行。广州市政府则没有接听路透社的来电。广州城投集团收则没有就路透社的置评请求做出回应。

恒大正在尝试偿还超过3000亿美元（4112亿新元）的债务。曾八次获得中超联赛冠军的广州足球俱乐部今年9月宣布，主教练卡纳瓦罗在双方同意下离职。

路透社本月也报道，出生在巴西的中国籍球员高拉特（Ricardo Goulart）已经与俱乐部终止合同。

中国媒体早前披露，恒大足球场地块已被收回，准备重新拍卖。若有新的企业接手广州俱乐部，需要看该企业是否会拍下该地块。若不拍，城投集团会兜底拍下土地使用权。