中国大陆东奥运动员访港门票开卖一小时售九成

中国国家东京奥运代表队29名运动员连同三名教练下月初起访港三日，并于12月4日出席示范及大汇演三场演出，门票今早10时在香港开售，至下午约2时已接近售罄。

根据《星岛日报》报道，三场公开活动共5300张门票，今早10时起在城市售票网公开作实名发售。每张门票售20元（港元，约3.5新元），每人限购两张。

香港康文署说，门票开售首1小时已售出近九成，及至下午约2时接近售罄，网上售票情况大致畅顺，城市售票网系统运作正常，只是由于有大量顾客早于门票开售前已登入城市售票网系统，导致网络交通繁忙，部分使用者可能无法即时登入网站。

有市民表示，由今早10时起上网购票，及至下午2时半过后终成功登入，买到只余少量的“奥运健儿大汇演”和“奥运健儿展风采”中的羽毛球、击剑、体操及乒乓球示范表演”门票。而购票时，见到“奥运健儿展风采 – 跳水及游泳示范表演”只剩轮椅位。

港府昨天公布，即将访问香港的东京奥运会国家运动员代表团，包括来自12个运动项目共29名运动员和三名教练。访港的运动员除了早前公布的男乒两金得主马龙、百米飞人苏炳添，多名金牌得主也会随团，包括脚踏车的锺天使、剑击的孙一文、羽毛球的王懿律、体操的刘洋，以及举重的吕小军等。