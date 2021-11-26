港澳居民下月可在港办理深圳社保服务

港澳居民参保专项宣传季暨深港跨境社保服务通启动仪式昨天在深圳人才园举行，据悉，符合条件的港澳居民12月2日起可在中国银行香港地区指定网点申请办理深圳养老保险参保登记业务。这将是深圳社保现场服务首次跨境走进香港。

根据深圳特区报报道，深圳不断强化社保“跨境办”服务能力，全面推进“湾区社保服务通”，设立专区和专窗，实现港澳居民社保业务全程“网办”，线下在全市2434个自助服务网点、5593台自助服务终端“就近办”“便捷办”，推动大湾区社保衔接，让港澳居民可以跟深圳市民一样享受社保待遇和服务。

同时，深圳市社保局通过与中银香港、深圳中行合作，借助中银集团跨境网点便利优势，首次将深圳社保业务“跨境”延伸到香港，香港居民在“家门口”就能够畅享优质、高效、便利的深圳社保服务，正式开启了深港社保跨境服务新局面。

“很高兴中银香港成为首家提供‘湾区社保服务通’的香港合作银行，为在深圳生活、工作或学习的香港居民参保提供代收件服务，借此为香港居民在大湾区生活和发展提供更多便利。”中银香港副总裁龚杨恩慈在现场视频连线时表示，18周岁至法定退休年龄之间，在深圳从事个体或灵活就业，且在深圳办理了有效的港澳台居民居住证的港澳居民，可在中银香港指定网点申请灵活就业参保登记和城乡居民养老保险参保登记业务。

深圳人社部门近年积极贯彻落实在粤港澳人员参保相关政策，助力港澳青年融入国家和粤港澳大湾区发展大局。自2020年以来，深圳分步分批落地港澳灵活就业人员参保登记、居民参保登记及延趸缴等业务经办，港澳人员参保规模持续扩大，港澳人员在深参加职工养老保险已超3万人。