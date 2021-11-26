网传上海医疗机构接受医药代表请客被隔离 官方辟谣

对于网传医疗机构接受医药代表请客导致隔离的说法，上海卫健委今天辟谣。

瑞金医院、中山医院、同济医院等多家上海医院昨天相继暂停门急诊医疗服务。有网民提出疑问说，确诊病例的轨迹没有医院，为何有这么多医院暂停门急诊服务？随后网上传出医疗机构接受医药代表请客吃饭全部需要隔离的消息。上海卫健委主任邬惊雷今天说，上述消息纯属造谣。

综合央视新闻客户端和潇湘晨报报道，邬惊雷今天受访时特别郑重声明，网上传播所谓医疗机构接受医药代表请客的问题纯属造谣。

他解释说，一是部分医院虽然按要求临时闭环管控，但仍要正常做好院内住院患者的诊疗服务工作，二是加强了互联网医院的服务，同时也会调剂其他医院的力量来保持正常的医疗服务。

邬惊雷强调，根据国家和上海有关防疫要求，对相关人员、相关场所和环境进行筛查，是非常必要的，恳请广大市民能够积极配合防控人员开展流调排查和采样检测工作，不要焦虑，也不要信谣、传谣。

截至今天（26日）8时，累计排查25日上海确诊的3例本土病例在沪密切接触者182人，均已落实集中隔离。累计排查在沪筛查人员54759人，累计排查到在沪密接的密接337人，均已落实集中隔离，首次核酸检测结果均为阴性。累计采集环境样本1260份，其中29份样本核酸检测结果为阳性，其余均为阴性。

