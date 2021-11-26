气阀口罩是“自私口罩” 袁国勇吁港人勿戴

被确诊感染南非新型变种病毒的印度籍男子此前佩戴气阀口罩，香港政府专家顾问袁国勇形容这种行为“自私”，呼吁港人都佩戴外科口罩。

综合香港头条日报和香港01报道，香港富豪机场酒店出现空气传播病例，一名36岁印度籍男子和一名62岁中国籍男子先后确诊冠病。港大微生物学系讲座教授袁国勇22日晚到场视察。

袁国勇说，最先染病的印度籍男子佩戴的是气阀口罩，他指这是“自私口罩”，被他传染的对面房客是受害者。袁国勇奉劝所有香港人，不要用气阀口罩，最好用能过滤病毒的外科口罩。

袁国勇建议，航空公司职员在赴港航班上，如果发现旅客使用气阀口罩，应该要求旅客替换为外科口罩。旅客入境健康申报时，卫生署、海关人员如见到佩戴气阀口罩的旅客，也应该要求更换。旅客抵达入住检疫酒店时，酒店职员也应该要求他们替换上正确的口罩。

袁国勇说，去年初的时候口罩供应紧张，或许有人没得选，但既然现在口罩供应充足，香港人就不应再佩戴气阀口罩，尤其是海外赴港旅客，“感染到病毒都不自知”。

他又指，其他检疫酒店若能改善空气流动、增加空气清新机、加大抽风，相信可以避免病毒在房间之间传播。

香港政府昨（25日）晚公布，香港大学对两名病例的全基因组测序分析结果显示，他们所携带的病毒基因排序与早前在南非发现的B.1.1.529冠病新变种相似。世界卫生组织已将此谱系指定为正开展进一步监测的病毒株（Variants Under Monitoring）。