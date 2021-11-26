路透：洪都拉斯大选引发中美关于台湾问题的外交竞争

洪都拉斯总统大选将于本月28日登场，其中一位总统候选人曾承诺，若当选将会与中国大陆建立外交关系。路透社报道分析称，这一承诺在华盛顿和北京之间引发了在台湾问题上的外交竞争。

据路透社报道，民调处于领先状态的洪都拉斯自由重建党（LIBRE）候选人卡斯特罗曾在竞选宣言中说，若当选，“当然”会与北京建立正式外交关系，并淡化与台湾的外交关系。

然而，在美国助理国务卿尼科尔斯（Brian Nichols）本周访问洪都拉斯不久后，撰写卡斯特罗竞选宣言的助手却说，目前尚未做出最后决定。

另一位总统候选人，同时也是卡斯特罗主要对手的特古西加尔巴市长阿斯弗拉（Nasry Asfura）虽然没有表明他的对中立场，不过外界广泛认为他会持续现行的政策，即与台湾保持外交关系。

在上个月公布的民调中，卡斯特罗领先阿斯弗拉17个百分点，不过在另一个民调中，两位候选人的支持度不分胜负。

一位不具名美国官员在本月24日曾透露，由尼科尔斯率领的代表团在与洪都拉斯总统候选人会晤时对他们表示，美国总统拜登希望洪都拉斯与台湾维持邦交关系。

对此，中国大陆外交部昨天谴责美国向洪都拉斯施加“压力”。

曾在奥巴马政府担任美国拉丁美洲国家安全顾问的雷斯特雷波（Dan Restrepo）说，中美现在在拉丁美洲进行一场影响力的竞赛。他补充道，中国大陆变得比以往更加积极，表明了洪都拉斯转向承认北京对大陆来说非常重要，这是一个“巨大的转向”。

台湾则表态将尊重选举结果，不过台湾警告洪都拉斯要警惕大陆“浮华和虚假”的承诺。

路透社报道分析，洪都拉斯的外交转向可能意味着中国大陆对洪都拉斯的更多投资，洪都拉斯目前是拉丁美洲第三贫穷的国家。

报道举了一位牛油果农民的例子，这位农民说，他希望中国大陆对洪都拉斯的农业援助能超过台湾。尽管他也提到台湾拨款近400万元（美元，约548万新元）来促进当地牛油果的生产，不过他认为，洪都拉斯与大陆能有更好的交易。

他补充道，他曾听说与大陆建立外交关系的其他拉丁美洲国家都得到了更多的援助。

不过，并不是每个人都相信这样的论述，尤其这将有淡化与美国关系的风险。洪都拉斯最大的商业游说团体COHEP负责人西卡菲（Juan Carlos Sikaffy）说，虽然大陆占洪都拉斯进口商品的五分之一，不过他认为美国企业能提供更多。他也补充道，与大陆建交并不符合洪都拉斯的经济利益，“因为我们想要的是美国公司从大陆搬到洪都拉斯。”

拉丁美洲一直以来都是两岸的外交战场，美国也在担忧中国大陆在拉丁美洲的影响力将越来越强。自2016年以来，拉丁美洲的巴拿马、多米尼加、萨尔瓦三个国家已连续被大陆“挖走”，与台湾断交。此前台湾官员对卡斯特罗的竞选宣言表示担忧，不过在本月13日，洪都拉斯总统埃尔南德斯“出乎意料地”率团访台与台湾总统蔡英文会晤，埃尔南德斯当时说，“洪都拉斯和台湾是真正朋友”。