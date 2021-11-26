两对中美组合晋级世乒赛混双16强

在美国休斯敦举行的2021世界乒乓球锦标赛混合双打比赛中，中美两对跨国组合林高远（中国）/张安（美国）和卡纳克（美国）/王曼昱（中国）战胜各自对手，携手晋级16强。

据中新社报道，当地时间25日早上，林高远/张安首先迎战德国选手邱党/尼娜·米特兰姆。双方在第一局就展开积极争夺，场上多次出现平局，最终德国队以14比12拿下该局。不过，林高远/张安随后连下三城，大比分三比一战胜对手，晋级16强。

随后，另一对中美跨国混双组合卡纳克/王曼昱对战斯洛伐克组合皮斯特耶/巴拉佐娃。卡纳克/王曼昱以11比8、11比9、12比10的比分连赢三局，挺进16强。

王曼昱赛后说，这场比赛整体比上一场更流畅，两人的默契程度也更高。她说，这场比赛的对手是一对老搭档，也是东京奥运会参赛选手，没想到结果轻松，但过程并不容易。

相比较林高远和张安可以用中文顺利交流，王曼昱与卡纳克的交流更困难一些。王曼昱说，自己听不懂卡纳克的英语，有时候想交流不知道怎么表达，就会让对方自己去打。“怎么舒服怎么打吧，一定要执行某个特定战术会把他限制住。”

卡纳克赛后说：“（教练）肖战指导经验丰富，总能在比赛中给予我们很好的场外指导，同时能很好地帮助我和搭档顺畅交流，我很荣幸接受他的指导。”