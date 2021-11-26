中国大陆批美议员访台指台湾牌是臭牌死牌

中国大陆外交部今天（26日）批评美国议员再度访问台湾，并指台湾牌是一张臭牌、死牌，肯定打不赢，必定要撞南墙，自食恶果。

据中国央视新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上指责，议员访台严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，“对外发出支持台独分裂势力的严重错误信号”。中国对此强烈不满，坚决反对，已向美国提出严正交涉。

赵立坚也批评美国个别政客肆意挑战一个中国原则，为台独分裂势力站台撑腰，并台湾绝不是国际关系的一张牌，“我们奉劝美方一些人不要打台湾牌。”

赵立坚呼吁美国立即停止任何形式的美台官方往来，慎重妥善处理涉台问题，及早为中美关系排雷清障，并说“台湾当局企图挟洋自重，倚美谋‘独’注定是死路一条。”

继美国六名参众议员本月稍早访台后，再有五名美国议员从昨天（25日）起在台湾展开两天访问。

据台湾联合新闻网报道，这个由民主党籍众议员高野（Mark Takano）率领的跨党派众议员团，昨夜搭乘行政专机抵台。访问团成员还包括民主党籍众议员阿尔里德（Colin Allred）、史罗金（Elissa Slotkin）、雅各布斯（Sara Jacobs），以及共和党籍众议员梅斯（Nancy Mace）。