大陆军方：东部战区组织兵力在台海方向战备警巡

美国议员再度访问台湾，中国大陆解放军东部战区昨晚（26）称，当天组织海空兵力持续在台海方向战备警巡。

据东部战区微信公众号消息，东部战区新闻发言人、陆军大校施毅说，中国人民解放军东部战区当天组织海空兵力持续在台海方向战备警巡，有关行动是“应对当前台海局势的必要举措”。

施毅强调，台湾是中国领土一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军神圣使命，战区部队将时刻保持高度戒备，采取一切必要措施，随时反击任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

美国联邦众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）前天起率团访台，是美国议员本月第二次访台。

据台湾空军昨晚发布的大陆军机动态，八架大陆军机兵分四路进入台湾西南防空识别区（ADIZ），台空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离并以防空导弹追踪监控。

相对本月初美国联邦参议员柯宁（John Cornyn）等国会议员访台行程密而不宣，台湾总统蔡英文昨天在面簿直播接见高野等人的过程。

大陆国台办发言人朱凤莲昨天在答记者问时称，民进党当局和台独势力对此大肆炒作，跳得越高，只会摔得越狠。

大陆外交部发言人赵立坚昨天也在例行记者会上批评美国个别政客为台独分裂势力站台撑腰，“奉劝美方一些人不要打台湾牌”，并指台湾牌是一张臭牌、死牌，肯定打不赢，必定要撞南墙，自食恶果。