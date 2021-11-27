澳门博彩业大亨“洗米华”涉大陆开赌场被批捕

浙江温州人民检察院昨天对澳门赌博业大亨、绰号“洗米华”的周焯华作出批准逮捕决定。温州警方发出通告，敦促周焯华尽快投案自首，争取宽大处理。

根据新华社报道，浙江省温州市公安局去年7月依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。

澳门居民周焯华又名“洗米华”，是澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

通报称，经公安机关查明，2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至去年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理1.2万余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了中国社会管理秩序。

根据公安机关查明的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》等法律规定，温州市人民检察院依法决定以涉嫌开设赌场罪对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。公安机关在此敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。

此外，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名，已由温州市人民检察院依法提起公诉。