河南安阳公安局副局长韩保强被查

河南省纪委监委官网昨天发布消息，安阳市公安局党委委员、副局长、一级高级警长韩保强涉嫌严重违纪违法，目前正接受开封市纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，58岁的韩保强是河南开封人，1984年6月加入中国共产党，大学学历。1984年7月参加工作，并长期在公安系统工作。

1984年7月至2002年10月，他历任安阳市公安局文峰分局刑警队民警、副队长，铁西分局副局长，安阳市公安局收容教育所所长等。

2002年10月，他成为内黄县公安局政委，4年多后成为安阳市公安局殷都分局局长，2011年3月，韩保强任安阳市公安局党委委员、副局长，至今已超10年。

据官网介绍，他负责治安管理、消防管理、监所安全管理、视频监控管理工作，分管治安管理支队、监所管理支队、视频监控处。

今年8月，安阳市公安局曾向社会公布“我为群众办实事”重点项目清单。

清单显示，韩保强负责“强化涉食品犯罪打击工作”，工作目标是紧盯社会和群众反映强烈的食品安全问题，充分发挥打击职能，与相关行政部门密切协作配合，广辟线索来源、集中破案攻坚。

同时，韩保强还是“市维稳办主任”。2017年5月，安阳市召开全市信访稳定工作会议，当时，韩保强以“市委维稳办主任、市公安局副局长”的身份通报了全市维稳情况。

此外，韩保强担任安阳市公安局副局长期间，曾是郭法杰的下属。

2014年9月25日至12月10日，省委第三巡视组对安阳市进行了巡视。同年年底，时任河南安阳市委常委、政法委书记郭法杰被查。

郭法杰在2009年4月担任安阳市副市长、市公安局局长，后升任河南安阳市委常委、政法委书记。

值得一提的是，近期备受外界关注的“狗咬人”事件也发生在河南安阳。当地周二（23日）通报了涉事责任单位和责任人的处理决定，责令安阳市城市管理局、市市场监管局、市公安局文峰分局、文峰区中华路街道办事处四个单位作出深刻检查，并在全市通报批评，并处理了多个官员。