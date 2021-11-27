河南学生午餐集体呕吐 当地教体局副局长等四人被查

针对河南新乡封丘县赵岗镇戚城中学部分学生吃过学校的营养午餐后出现呕吐腹泻问题，当地县委、县政府今天通报，对事后没有及时上报并负有监管责任的县教体局副局长王念四停止执行职务并立案审查调查，对其余三名涉事负责人立案调查。

根据“封丘县融媒体中心”官方微博消息，通报说，综合病人的临床表现、流行病学调查和实验室检测结果，初步判定本次事件是一起食源性疾病事件。

县委、县政府对事件发生后没有及时上报并负有监管责任的县教体局副局长王念四停止执行职务并立案审查调查；对负有监管责任的县教体局食管办负责人吕勇立案审查调查；对负有监管责任的县市场监管局副局长闫文峰和食品经营安全监督管理股负责人王宝帅立案审查调查。

同时，对采购项目招投标过程和涉事企业经营行为进行深入调查，如发现违纪违法行为，将依纪依法严肃处理。

河南电视台《都市报道》官方微博今天播出的一段视频称， 新乡封丘县赵岗镇戚城中学30多名学生周二（23日）在吃过学校营养午餐后集体出现呕吐、拉肚子现象，学生们纷纷反映，当天吃的饭菜里“豆腐有点馊，烩菜有点腥”。

涉事学校校长当时受访时流泪说：“我的学生都在医院了，我不是个好校长”，并称尽管家长要求换送餐公司，但是他“换不动”。