许家印以26.8亿港元出售股票 据报资金用于恒大纾困

港交所最新文件显示，中国恒大股东许家印、旗下公司XinXin（BVI）Limited及许家印妻子丁玉梅昨天合计以26.8亿港元（下同，约4.71亿新元）卖出12亿股股票。许家印在中国恒大的持股比例从76.96%降至67.87%。

根据财联社引述知情人士消息，此次许家印等人减持所得资金，将用于恒大纾困。

鹏元国际一名高级分析师认为，恒大大股东当前救助恒大主要途径就是把能卖的资产变现，相对于实物资产变现较难，股票资产最容易变现。

报道称，在恒大陷入资金危机后，恒大大股东和上市公司自身，自救意愿强烈，曾多次公开表态，将通过出售资产方式回笼资金。

据不完全统计，在许家印夫妇此次出售12亿股中国恒大股份之前，恒大通过出售旗下资产，已回笼资金逾320亿元。

恒大本月再度出售恒腾网络股份，合计套现32.52亿港元。加之此前两次减持，恒大出售恒腾网络股份共回笼资金逾88亿港元。

此外，恒大转让盛京银行15.47%股份，套现逾110亿元；出售深圳市高新投7.08%股权，总金额约10.4亿元；转让恒大冰泉49%股权，总金额约20亿元；出售5个地产项目股权及非核心资产，回笼资金约92.7亿元。

目前恒大持有的资产中，最受关注的莫过于恒大物业及恒大汽车。今年8月底，恒大发布公告称，为减轻公司所面临的流动性问题，将积极接触潜在投资者，商讨出售恒大汽车及恒大物业部分股份。

不过，目前这两项核心资产的出售，均未取得实质性进展。恒大物业上月初拟将其过半股份出售给合生创展，合生创展给予恒大物业超400亿港元估值。但此项出售却“半路夭折”，已于10月中旬终止。

目前来看，恒大似乎暂时搁置了出售恒大物业股份，转而全力确保恒驰首车明年初在天津工厂下线，从而实现“自救”。为此，恒大汽车一个月两次配股，融资32亿港元用于新能源车研发。这家仍在持续投入的企业，未来能否帮助恒大力挽狂澜，成为恒大自救最大的悬念之一。