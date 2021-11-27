张文宏：上海多家医院停诊是按标准流程排查次密接

针对上海多家医院关闭门急诊服务， 上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏昨天发文解释说，这只是按照标准流程对于次密接进行排查。他说，动态清零，精准防控，但是不能有疏漏，这是防控原则，并非疫情不可掌控。

张文宏在个人微博中写道，上海多家医院昨天关闭门急诊服务，引起网络的广泛关注，民众担心疫情已经扩散。 他说，上海并不存在院内感染现象，间隔24小时查两次核酸检测，如果全部为阴性，预计从11月27日晨即会陆续开放相关医院门急诊。

他以自己供职的复旦大学附属华山医院急诊，称医院急诊没有关闭。上海上百家和华山医院一样仍然提供门急诊服务的医院，为兄弟医院多值一个夜班，急诊井然有序，丝毫没有挤兑现象，上海的医疗资源充沛。

他说，上海此次疫情没有失控，得益于患者的及时就诊，得益于防疫一线兄弟们连夜奔跑，得益于实验室成功完成溯源，相信这次疫情的控制是及时有效的。中国动态清零，免除当前新一轮疫情暴发的策略是可靠和可持续的。

他在文末写道，愿全球免疫屏障早日建立，大家可以放心地去苏州参加一个古建筑讲座，逛一下苏州斜塘土地庙与甪直保圣寺，还有东山紫金庵。期待苏州和上海一起开放。

瑞金医院、中山医院、同济医院、新华医院、华山医院虹桥院区等上海多家医院从前天（25日）至昨晚陆续发布消息称，根据国家和上海疫情防控要求，即刻起暂停门急诊医疗服务，互联网医院照常运行。

有网民因此提出疑问称，确诊病例的轨迹没有医院，为何有这么多医院暂停门急诊服务？随后网上传出医疗机构接受医药代表请客吃饭全部需要隔离的消息。上海卫健委主任邬惊雷昨天辟谣，并称根据国家和上海有关防疫要求，对相关人员、相关场所和环境进行筛查，是非常必要的。

另据人民日报客户端消息，上海市卫生健康委员会副主任陆韬宏昨天受访时解释，三位确诊病例既不是医务人员也不是和医院有关的业务人员。其中一位是医药公司财务人员，并没有与医院直接的业务联系。

据初步了解，三人在苏州的行程主要是参加一个古建筑讲座，参加者来自不同行业，出于对古建筑的共同爱好自发参加活动，讲座后顺便参加聚餐的十几个人中间，只有一位是医院医生。

对于这是防疫排查需要。也请大家放心，上海并不存在院内感染现象。之所以这么多医院实施闭环管理，主要因为此次三位确诊病例的密接者众多，涉及工作场所、生活场所、文化活动、多种交通工具等，根据对密接者的判定标准，第一环的密接者就超过200人。这些密接者中，有相当一部分人要么本人、要么陪同家属在此期间有去不同医院看病经历。

