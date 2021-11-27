华为首次公布“天才少年”成果

中国科技巨头华为含金量颇高的“天才少年”项目一直备受关注，获聘者的背景、薪酬段位也是公开的，但他们的工作内容却很神秘。华为日前罕见地公布了其中一位“天才少年”钟钊取得的成果：在入职不足一年的时间里，钟钊与团队开发的技术被应用到数千万台华为手机上。

据每日经济新闻微信号昨天（26日）报道，华为员工网络社区11月初发布的一篇题为《种下一颗种子，繁衍成一片森林》的文章，介绍了拿到华为“天才少年”最高档年薪201万（人民币，43万新元）的钟钊博士事迹，以及他入职华为后的成绩。

文章介绍，在入职不到一年的时间里，钟钊与团队把AutoML技术应用到数千万台华为手机上，做到了在业界第一次将AutoML大规模商用的突破。此后，又研发端到端像素级AutoML流水线，成功将视频摄影原型算法的复杂度降低百倍，再次突破业界与学术界的极限。

AutoML（Automated Machine Learning），简单来说就是“用AI设计AI”，在钟钊来到华为之前，华为诺亚方舟实验室已经在进行AutoML方向的相关研究。

钟钊说：“通过两个月的拼搏，我们的攻关取得了显著成效。2019年到2021年，我们的拍照算法在M、P系列多款手机中不断取得突破，AutoML这套系统或者说算法发挥了不可替代的作用。”

“天才少年”计划由华为创始人任正非于2019年发起，旨在吸引顶尖人才。三年来，华为已招募17名“天才少年”，这些人才的工资按年度工资制度发放，共有三档，最高年薪达201万元。

华为“天才少年”的招聘标准也非常严格，一般需要经历七轮左右流程：简历筛选、笔试、初面、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR面试。任何一个环节出现问题或表现不佳都有可能失败。

公开资料显示，钟钊出生于1991年，从小受父亲影响，在幼儿园和小学阶段便已接触电脑的游戏和基础编程。钟钊博士毕业于中科院自动化所，研究方向为“模式识别与智能系统”。