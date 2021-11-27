中俄代表：美英澳核潜艇合作危及国际安全秩序

中国与俄罗斯常驻维也纳联合国代表认为，美英澳三国核潜艇合作危及国际防扩散机制、全球战略平衡与稳定以及战后国际安全秩序。

据新华社报道，国际原子能机构理事会26日讨论美英澳核潜艇合作问题。中国和俄罗斯代表在会上发言表明反对三国核潜艇合作的严正立场。

会后，中国常驻维也纳联合国代表王群和俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫举行联合记者招待会。乌里扬诺夫说，美英澳核潜艇合作加剧地区紧张局势，推升军备竞赛风险，俄罗斯对此深表关切。目前美国核潜艇均使用武器级高浓铀，如三国核潜艇合作继续推进，澳大利亚将获得大批武器级核材料，这将严重冲击国际核不扩散体系。

他说，美英澳核潜艇合作不仅违反全面保障监督协定相关准则，也将对《新削减战略武器条约》、无核武器区建设造成严重消极影响。美英澳对国际社会隐瞒核潜艇合作进展，极其不透明，必须及时通报有关情况。

王群强调，今年9月，美英澳三国宣布建立三边安全伙伴关系并开展核潜艇合作后，中国国务委员兼外长王毅明确指出三国此举对防扩散、地区安全及战略稳定等方面的“三大隐患”和“五重危害”，引起了国际社会广泛共鸣。

他说，美英澳三国以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。在国际社会普遍反对冷战和分裂之时，美方公然违背不搞新冷战的政策宣示，拉帮结伙炮制盎格鲁-撒克逊“小圈子”，将地缘私利置于国际团结之上，这是典型的冷战思维。此举将刺激地区国家加紧发展军力，甚至寻求突破核门槛，推高军事冲突风险。中方对此坚决反对。

中俄两国代表还说，将密切跟踪三国核潜艇合作有关动向，共同维护并继续推动机构框架下已启动的有关政府间进程等。