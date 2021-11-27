中国国铁直供电厂存煤平均可耗24.1天

中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）今天消息，本月以来，国家铁路电煤发送量、装车数保持强劲增长态势，全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数12天以下的全部消除，平均达到24.1天。

根据澎湃新闻报道，本月1日至昨天，国家铁路发送电煤1.18亿吨，同比增加3020万吨，增长34.6%。电煤装车连创新高，11月前26日有12天刷新单日装车6.5万车的历史纪录。截至昨天，全国363家铁路直供电厂存煤6566万吨，较9月底增长120.2%，平均可耗天数达到24.1天，较9月底增长10.1天，存煤可耗天数12天以下的直供电厂全部消除。

据国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团始终坚持国家铁路的战略定位，将保障国计民生作为铁路运输的重中之重，发挥全国铁路“一张网”“一盘棋”的优势，有力有效推进电煤保供专项行动，极大缓解了各地电煤紧张局面。

负责人说，一是要强化服务协调。发挥协调机构“保供办”的作用，主动对接国家发改委、各地经济运行部门，精准掌握重点企业存煤情况和运输需求，精心制定电煤运输组织方案，解企业燃“煤”之急。二是保障运力供给。千方百计增加运力投放，发挥大秦、唐包、瓦日、浩吉、石太、侯月线等重载铁路作用，用好客运淡季释放的运输能力，统筹利用机车车辆装备，为电煤运输提供充足运力。三是提升运输效率。开辟电煤运输绿色通道，调集充足劳力、机具，优化装车、卸车组织，加强全程盯控，提高运输效率。四是实施精准保供。

本月以来，国铁集团下达多批调度命令，对北京、天津、河北、湖北、湖南、吉林、甘肃、宁夏、青海、重庆10个省市的40家电厂进行了点到点精准保供运输，保障了企业急需。