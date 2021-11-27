云南网友称父亲将母亲烧伤致死 官方：嫌犯已刑拘

中国云南省一名网友在网上发帖求助，称父亲用汽油将母亲烧伤致死后逍遥法外，引起舆论关注，当地政府回应指，犯罪嫌疑人已在本月20日被警方刑事拘留。

综合澎湃新闻及观察者网报道，微博用户“鱼蛋蛋8”前天（25日）在微博发帖，称其母常年被家暴，多次离家出走，今年3月还在家里被父亲泼汽油烧伤，并于7月去世。但至今他的父亲还没有被拘捕。

这名网友在评论区称，“真的无能为力了”，一场火烧光了他和父亲的亲情，留下的只有丧母之痛和仇恨，希望用法律武器来替母亲主持公道。

此事在微博上引发关注，视频点击量目前已超过1000万，转发量超过八万，网友们也纷纷为其鸣不平。

云南省曲靖市宣威市热水镇政府办公室当晚回应称，犯罪嫌疑人已于11月20日被当地警方刑事拘留，接下来警方将报请检方批捕。

热水镇政府办公室一名工作人员说，案发后，当地公安部门介入处理，政府相关职能部门也为当事人的家庭提供帮助。今年10月份，在知悉当事人家中经济困难的情况后，政府部门为他申请了大额临时救助，目前正在公示期间。

工作人员还说，他们通过走访得知，当事人的父母存在复杂的感情纠葛。案发时只有当事人的父母在场，两人均被烧伤，且事发后两人的说法存在矛盾，“他父亲说是他母亲向他泼汽油、点的火，他母亲说是他父亲泼汽油、点的火。”工作人员表示，具体以公安机关的调查结果为准。

