中国工信部：加强原材料工业资源保障防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件

中国工业和信息化部党组成员、副部长王江平昨天在座谈会上说，要关注原材料工业发展重点问题，强化上下游协同发展，保障原材料工业产业链供应链安全稳定，加强资源保障，提升风险应对能力，有效防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件。

根据“工信微报”公号消息，王江平昨天主持召开原材料工业经济运行分析座谈会上指出，今年以来，工业经济保持快速恢复发展态势，原材料工业实现较好发展。全行业要把学习宣传贯彻中共十九届六中全会精神同经济稳增长工作结合起来，准确分析把握当前经济形势，积极落实碳达峰碳中和等部署要求，通过优化布局、技术创新、强化管理等加快转型发展，主动对接和满足需求变化。

王江平强调，要关注原材料工业发展重点问题。一是强化上下游协同发展，保障原材料工业产业链供应链安全稳定。二是持续推进绿色化数字化改造，推动原材料工业质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。三是统筹发展和安全，加强资源保障，提升风险应对能力，有效防范“灰犀牛”“黑天鹅”事件。

王江平要求，要强化各方面协同，共同推动原材料工业平稳健康发展。一是强化监测预警，提高运行分析和预测预警的及时性、有效性；二是强化协同发力，凝聚政府、协会、企业共识，发挥政策的最大合力；三是强化问题研究，及早谋划布局重点工作，做好政策储备；四是强化宣传引导，正面解读政策和经济数据，及时回应社会关切，稳定市场预期。

中国钢铁工业协会、中国石油和化学工业联合会等7家行业协会介绍了行业运行情况，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司等5家在京企业介绍了企业发展情况。

