中疾控周报：中国若用美防疫策略每日确诊超63万

中国疾控中心官方网站刊发文章预测称，如果中国采取美英等西方国家的冠病疫情防疫策略，中国每天新增感染人数很可能达到数十万人。

据中国青年报客户端报道，这篇题为《与COVID-19共存：估计和展望》（On Coexistence with COVID-19: Estimations and Perspectives）的周报文章预测说，如果中国采取美国、英国、以色列、西班牙和法国（以下简称“参考国”）等西方国家的疫情防疫策略，中国每天新增感染人数很可能达到数十万人，其中约一万例会出现严重症状，这将对中国的医疗体系造成毁灭性的冲击，造成巨大灾难。

文章还说，其中，如果采用美国的防疫策略，中国每日新增病例数将超63万例；若采用英国的防疫策略，中国每日新增病例数将超27万。

另外，这个预测结果是病例数的下限，文章假设中国人口密度、疫苗接种率和参考国相同，然后进行结果预测。

而文章进行预测时，中国全疫苗接种率约为55.04%，参考国的平均疫苗接种率为59.70%。中国人口密度为147人/平方公里，其中包括河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、北京、天津和上海等省级行政区的人口密度为661人/平方公里，参考国的平均人口密度为185.94人/平方公里。同时，中国东部地区老龄化严重，老年人疫苗接种率低、感染率和发生重症的比例也会更高。

因此，文章指出，如果中国采取参考国的大流行应对战略和社区活动模式，感染比例将与这些国家相似，而现实中这一比率应该高得多。

截至目前，中国已发生经30多起境外输入引起的疫情。文章指出，考虑到全球抗击疫情面临的严峻现实，以及在可预见的未来几乎不可能消灭这种疾病，全人类可能不得不暂时与病毒共存。对于中国而言，输入性病例引发中小规模疫情的风险以及持续、迅速抑制国内感染的必要性将持续存在一段时间。

文章强调，但这并不意味着中国可以偏离现有的“动态清零”策略，其中包括出入境检疫措施和社区非药物干预（NPIs）遏制措施，转而“毫无保留地接受某些‘开放’战略，仅仅依靠某些西方国家倡导的疫苗接种诱导群体免疫成功的假设。”

文章最后指出，根据著名的流行病学动态模型和数学中的格朗沃尔不等式，当病毒繁殖数R<1时，流行病以指数方式衰减，而一旦繁殖数R>1，流行病也可能以同样的指数方式暴发。“在过去的一年里，世界上许多国家都因过于自信地跳入后一种情况而蒙受损失，我国不应该、也负担不起成为下一个”。