蔡英文谈美猪议题：民众直观感受与公共政策思考有落差

台湾放宽美猪进口争论不休，年底将交付公投。台湾总统蔡英文表示，这件事情上，民众直观的感受与公共政策思考有一些落差，这段时间倾全力向人民解释，让民众了解这不是单一议题，是牵涉到台湾要向国际社会传达什么样的信息。

综合中央社和联合报报道，身兼民进党主席的蔡英文在一档节目中讨论台美关系、欧洲各国与台湾的关系进展。在谈到美猪议题时，蔡英文说，肉品开放是台湾与美国贸易谈判很重要的议题，美方希望台湾在保护产业之余，也可以让美国肉品进入台湾市场，这个空间有多大，就是每个时期谈判的问题。

被问到外界质疑没有征询民意就直接开放含莱克多巴胺美猪，蔡英文说，这不是新的，而是长久、连续性的议题，上个政府时期就被讨论很多；不仅是美猪、贸易的问题，而是整体在国际经贸布局很重要的考量。

她说，经贸布局攸关台湾整体战略，自由贸易只要是符合标准的产品，进口方就必须让其进口，至于消费者喜不喜欢是市场选择的问题。

蔡英文表示，台湾加入国际贸易的过程当中，必须体现这个精神，符合标准必须让其进口，让消费者决定喜不喜欢、要不要买这个商品。

她还说，这件事情上，民众直观的感受与公共政策思考有一些落差，这个落差就是这段时间倾全力要跟人民解释，让民众了解这不是单一议题，牵涉到台湾要向国际社会传达什么样的信息，愿意遵守国际贸易规则，愿意解决困难贸易的问题，展现出来的决心。

不过，对于蔡英文的这番解释，国民党主席朱立伦说，最大矛盾是来自于民进党竟忽视、不顾民众健康，到现在为止没有给民众一个完整解释。

朱立伦质疑，民进党的政务官，尤其是主管农业的政务官竟用荒谬的理论，把莱剂比喻人吃的健康食品，这是完全不能接受的。