知情人士：阿里巴巴将权力下放给各业务部门

《华尔街日报》引述知情人士透露，阿里巴巴首席执行官张勇正在将权力下放给公司各业务部门的主管，以便更灵活地应对日益增多的挑战，并可能为分拆开辟道路。

据报道，这些知情人士称，张勇正在把更多的责任下放给各个业务线的总裁，这些业务从基于位置的服务一直到云计算，各业务线总裁现在起到“迷你CEO”的作用。张勇也是这家互联网巨头的董事局主席。该战略旨在加快决策速度，以便每个部门都能更好地抵御竞争，重振下滑的销售，并在中国政府对大型平台实施监管整顿之后重塑其整体形象。

这些知情人士说，与此同时，阿里巴巴持有33%股份的金融科技巨头蚂蚁集团已开始与阿里巴巴保持距离，在中国政府叫停蚂蚁集团的首次公开募股(IPO)后，蚂蚁集团对其业务进行了重组，以符合监管规定。

在过去几个月里，管理层的转变逐渐成形，这逆转了近三年前开始的集中化努力。集中化的举措使该公司的子公司和关联公司形成紧密联盟，构成前老板马云设想的所谓阿里巴巴生态系统。

这些人士说，从长远来看，这些变化可能会为阿里巴巴分化出较小的子公司并为它们寻求单独上市铺平道路。他们表示，未来分拆条件可能成熟的部门包括菜鸟网络科技有限公司、食品杂货连锁盒马鲜生、一个由阿里巴巴旗下几款基于位置的服务应用构成的本地生活服务以及海外电子商务平台Lazada和Trendyol。