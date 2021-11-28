网易云音乐香港IPO定价205港元 融资额4.22亿美元

中国游戏巨头网易的音乐流媒体部门通过香港IPO融资4.22亿美元（约5.79亿新元），定价在推介区间的中点。

根据彭博社获得的交易条件，云音乐股份有限公司发行价定为每股205港元（约36.05新元）。根据初步招股说明书，该公司拟发行1600万股股票，推介区间为每股190至220港元。该股将于12月2日开始挂牌交易。

在今年早些时候暂停上市后，云音乐股份此番重启了IPO计划。据彭博社5月报道，该公司曾寻求IPO融资约10亿美元。

当前，中国收紧了对数据领域的控制，提出的新规则草案要求，如果赴港上市公司收集的数据可能影响国家安全，需接受网络安全审查。云音乐股份的招股说明书对新制度的潜在风险提供了长篇分析，并称该公司没有涉及任何调查，也没有收到有关新规定的任何询问或通知。

云音乐股份在中国运营网易的音乐流媒体平台，大部分收入来自订阅、虚拟礼品和广告。根据招股说明书，该部门今年上半年月音乐用户数量增加到1.85亿，营收增长61%至32亿元人民币（约6.86亿新元），但净亏损也增长逾两倍至38亿元人民币。

彭博社指出，该公司仍然严重亏损，部分原因是与腾讯音乐娱乐的激烈竞争产生的成本。云音乐股份的招股说明书称，反垄断监管机构7月勒令腾讯放弃与大型唱片公司的独家许可协议之后，该公司一直在与多家音乐公司进行交易谈判。