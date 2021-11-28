防新变种病毒 澳门禁21天内到过非洲八国人员入境

为防冠病新型变种病毒株“奥密克戎”（Omicron）入侵，澳门政府昨天宣布，11月28日零时起，禁止民用飞机搭载任何在21天内曾到过南非等八个非洲国家的人士前来澳门。

根据澳门新型冠状病毒感染应变协调中心官网，这八个非洲国家分别是南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莱索托、斯威士兰、莫桑比克以及马拉维。

另一方面，香港政府于周四（25日）通报当地出现两起奥密克戎确诊个案后，昨天也宣布，11月27日零时起，禁止21天内曾在南非、博茨瓦纳、津巴布韦等非洲八国逗留过的非香港居民入境。

截至目前，中国大陆还没针对奥密克戎推出新的防疫措施。

世卫组织周五指出，奥密克戎11月9日在南非首次确认，24日首次报告给世卫组织。它呼吁各国加强对现有各个病毒的监测和测序，向公开数据库提交完整的病毒基因组序列和元数据，并报告任何与病毒相关的情况。

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）周五也将奥密克戎列为“须关切的变种”。欧洲疾控中心的评估报告说，奥密克戎是至今发现变异最多的变种毒株，可能使疫苗效力降低，传入欧洲的可能性也很高。

不过，世卫组织提醒各国不要仓促对南非在内的非洲南部国家实施入境限制措施。世卫发言人林德梅尔在日内瓦的记者会上说，各国应该采取视风险而定的科学方法。他也说，接下来还需要好几周才能确定新病毒株的传播力、疫苗对它的效力等。