拼多多第三财季收入不及预期

中国农业与互动商业平台拼多多的美国存托凭证（ADR）周五盘前下跌17%，至67.75美元，此前该公司公布的增长后的财季收入低于分析师的预期。

据《华尔街日报》报道，拼多多公布，第三财季总收入为人民币215亿元（约46.11亿新元），同比增长51%，但低于接受FactSet慧甚调查的分析师平均预期的人民币258亿元。这一增幅主要受到在线营销服务的收入增长带动。

归属普通股股东的净利润为人民币16.4亿元，扭转上年同期净亏损人民币7.847亿元的局面。

每股收益为人民币0.29元，合每股收益4美分，超越接受FactSet慧甚调查的分析师的平均预期。上年同期每股亏损人民币0.16元。每股ADS收益为人民币1.15元，合每股18美分。

拼多多首席执行官陈磊表示，该公司将把发展重心从头五年的销售与营销更多地转向研发，利用技术实力推动农业数字化，并从第三财季开始把所有利润投入“百亿农研专项”。

8月24日，拼多多发布第二季度财报，并于同日设立了这一“百亿农研专项”。陈磊当天也在业绩会上透露，拼多多此次专门设立“百亿农研专项”，核心是推动农业科技进步，会短暂影响企业盈利，但已经经过董事会批准，是对未来长远发展的铺垫。