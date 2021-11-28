朝鲜籍越狱犯朱贤健被捕 警方此前悬赏70万元人民币

越狱长达一个多月的朝鲜籍逃犯朱贤健，今天已被吉林警方抓获。

吉林卫视官方微博今天披露上述消息。为了抓捕这名越狱逃犯，吉林警方此前已将悬赏金额由人民币15万元加码至70万元（约14万8900新元）。

吉林监狱悬赏通告显示，这名名为朱贤健的39岁逃犯，是在10月18日傍晚6时许，利用收工时间攀爬AB门（双门互锁）雨棚翻至监墙，强行脱逃。通告称其语言表达不流利，有抢劫、盗窃食物、衣物等生活用品，昼伏夜出等特点。

据正观新闻报道，当时的吉林市，最低气温已降至零下。一段监控视频显示，朱贤健越狱时仅着狱服，脚上只穿了一只鞋。

中国媒体将朱贤健越狱过程的监控视频放上网后，其破坏监狱电网、翻出铁丝网高墙跳落地面的矫健身手，让中国网民啧啧称奇，有媒体引述警方内部消息称，朱贤健曾在朝鲜当过特种兵，后来因姐姐“脱北”受累，被下放煤矿劳改九年。

据报道，朱贤健2013年7月21日凌晨游过图们江偷渡到中国，隔天进入村民家中行窃，在被发现后持刀行凶，造成一名老妇受伤，并在试图打车逃走时被捕。

2014年3月25日，朱贤健因犯偷越国境罪、盗窃罪以及抢劫罪，数罪并罚，被判处有期徒刑11年3个月，驱逐出境。刑期至2024年10月21日结束。

2017年6月和2020年4月，朱贤健分别减刑6个月和8个月，刑期将在2023年8月21日结束。这意味着还有不足两年时间，朱贤健就将刑满释放。中国网民因此纷纷猜测，他是因为这个原因才决定越狱逃跑。

朱贤健越狱后，陆续有民众向警方或媒体通报在不同地方目击其踪迹，包括称他曾出现在吉林市永吉县附近村庄的婚宴上，自称是新娘朋友。

朱贤健从吉林监狱脱逃后，近一个月来，吉林监狱、长春市警方、吉林市警方先后发布悬赏通告，悬赏金额也从15万提高到70万。

有关警方追捕朱贤健的消息在中国社交媒体上获得非常高的关注度。许多中国网民在微博相关讨论中对他表达同情，认为他要是刑满出狱被遣返朝鲜，肯定“死路一条”。微博上还流传一个消息说，一男子10月28日中午越过中蒙边界进入蒙古国东方省一牧民家中，并要求牧民联系警方。该男子自称是朝鲜人，从中国而来。而蒙古国与韩国签订协议，他有望送往韩国。该男子是否就是朱贤健仍有待证实。 ​