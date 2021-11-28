特斯拉上海工厂接近满负荷生产

知情人士透露，特斯拉计划在上海工厂投资至多12亿元人民币（约2.4亿新元）用于设备升级，因为目前该工厂已接近满负荷生产。

彭博社引述知情人士称，2019年1月破土动工的特斯拉上海工厂预计今年将达到产能极限。特斯拉在2020年年报中说，该工厂的安装年产能为45万辆。

上海市政府企事业环境信息公开平台发布的一份文件显示，特斯拉计划优化在上海工厂的生产线。

根据文件，升级将在工厂现有的生产区域内进行，技术将与现有生产品牌兼容，包括Model 3和Model Y。

特斯拉在中国的代表说，此次投资的目标是升级关键设备和改进技术，并不“直接”涉及产能扩张。

中国乘用车协会汇总的数据显示，特斯拉今年前10个月上海工厂出货量约为35万辆。9月和10月的月出货量超过5万辆，为公司达到年产能水平铺平了道路。上海工厂还向欧洲和亚太地区出口汽车。

政府文件显示，作为升级计划的一部分，特斯拉将额外增加4000名生产员工，工厂的员工总数将达到约19000人。其中一位知情人士称，再加上生产线升级，上海工厂的产量可能至少增加10％，具体取决于升级的情况。

知情人士称，该工厂的工人已经每天三班倒，全天24小时生产，每一两周只有一天停工检修。