江启臣批台行政院将反莱猪曲解成反美猪

国民党前主席江启臣说，台湾行政院现在宣传将反莱猪曲解成反美猪，是鱼目混珠、混淆视听。

据中时电子报报道，目前担任立委的江启臣今（28日）在面簿发文说，看行政院在媒体宣传美牛美猪一样安全的广告，再看看民进党的不同意“反美猪”公投，这样的一搭一唱，刻意制造反莱猪就是反美猪的假象，混淆人民的公投诉求，丑化公投主文意旨，不仅拙劣、更是恶劣。

江启臣强调，公投是反莱猪不是反美猪，他写道：“没有人说美猪不安全，行政院不要鱼目混珠、混淆视听，政府的义务是说明和澄清，不是花人民的钱、洗人民的脑！”

莱猪，即含莱客多巴胺的猪肉。莱客多巴胺是一种瘦肉精，美国在1999年起允许动物饲料添加，但被欧盟、中国大陆等禁用。台湾2006年将莱客多巴胺列为禁药。多年来，美国政府一直向台湾施压，要求台湾开放对含莱客多巴胺的肉类进口。时任总统马英九2012年决定有条件开放含莱克多巴胺的美国牛肉进口，引发当时在野的民进党抗议。但现在民进党与国民党更换角色，蔡英文去年8月宣布放宽莱猪进口限令，国民党则发起反对莱猪运动，“四大公投”中有一项就是“反莱猪”。

台湾反莱猪、公投绑大选、重启核四及珍爱藻礁四大公投将于12月18日举行。

