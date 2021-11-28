蔡依林送洪秀柱蛋糕 蔡经纪人：敬佩侠女性格

前国民党主席洪秀柱前天（26日）在社交媒体透露，自己收到台湾知名歌手蔡依林送来的蛋糕；蔡依林经纪人回应，蔡依林一直很敬佩洪秀柱“女中豪杰的侠女性格”，因此才会送蛋糕给洪秀柱。

洪秀柱在个人面簿贴文说，当天并不是她的生日，不过却收到蔡依林开的蛋糕店送来的蛋糕。

洪秀柱称赞蔡依林在艺术上的成就，并形容她已经在华语流行音乐界树立了难以超越的标竿，“‘蔡依林’这个名字，可以说是陪伴了一个世代的年轻人，走过整整20年灿烂的青春”。

洪秀柱还说，自己非常欣赏蔡依林认真拼命的性格，同时认为蔡依林如今收获到的所有的光彩和掌声，都是用无数的血汗泪水累积而来，令人尊敬、也令人激赏。

洪秀柱最后写道：“为蔡依林喝采！为这美味的蛋糕喝采！为天底下每一分勤奋努力、永不放弃的精神与毅力喝采！”

综合台媒报道，蔡依林经纪人对于洪秀柱的贴文回应，蔡依林一直很敬佩洪秀柱女中豪杰的侠女性格，“刚好前阵子有共同朋友介绍，所以送上自己工作室的蛋糕，也很谢谢柱柱姐的鼓励”。

今年8月，台湾艺人小S把台湾奥运选手称为“国手”时，大陆网民群起出征，威力之大让小S一下失去四个品牌代言，估计损失达3200万台币（约155万新元），蔡依林也因为台湾选手喝采而被大陆网民炮轰，批评她“政治立场不正确”。