张文宏：新变种病毒目前对中国影响不大

对于南非出现的冠病新型变种毒株“奥密克戎”（Omicron），上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为目前对中国影响不大。

也是中国国家传染病医学中心主任的张文宏今天（28日）在微博上发文说，南非这次毒株序列公布的总量不多，需要再观察未来两周更多数据才能精准判断。

张文宏说，南非的疫苗接种完成率低，不足以构建疫苗和自然感染的免疫屏障，也就谈不上免疫突破。

他指出，这次南非的变种病毒出现有偶然性，但是否会对目前初步建立的脆弱的人群免疫构成威胁，需要两周左右的观察时间。

张文宏认为，南非变种病毒对中国目前还不会产生大的影响，中国目前的快速响应与动态清零策略可以应对各种类型的变种，“新冠病毒再变，还是新冠病毒。”

他说，中国目前处于动态清零策略所赢得的战略机遇期内，正在加速构建下阶段应对常态化抗疫所需要的科学支撑，包括形成足以支撑世界开放的有效疫苗与药物储备，以及公共卫生及医疗资源储备，“基于科学与团结，我们可以应对德尔塔，也能应对奥密克戎。”

世界卫生组织和欧洲疾病预防控制中心周五都把在南非发现的冠病新型变种病毒株列为“须关切的变种”（variant of concern）。初步证据显示，奥密克戎可能导致人们二次感染冠病的风险增加。已有越来越多国家禁止非洲南部国家的人民入境。