上海20多家医院陆续停诊 卫健委称防疫排查需要

自11月25日新增三起本土病例以来，据报上海共有20多家医院陆续停诊封闭。上海卫健委回应称，医院停诊系防疫排查需要，并不存在院内感染。

上海市卫健委11月25日通报，截至当天17时，新增三起冠病本土确诊病例。25日晚至26日，上海多家医院陆续发布消息称，根据防控要求，即刻起暂停门急诊医疗服务，互联网医院照常运行。

据财新网报道，截至11月26日18时，停诊封闭的医院已超过20家，包括华山医院、瑞金医院、中山医院等13所知名三甲医院。

上海市卫健委副主任陆韬宏11月26日接受《人民日报》采访时说，三位确诊病例既不是医务人员也不是和医院有关的业务人员。其中一位是医药公司财务人员，并没有与医院直接的业务联系。

对于20多家医院停诊，陆韬宏解释，主要因为此次确诊病例的密接者众多，第一环的密接者就超过200人。密接者中，有相当一部分人要么本人、要么陪同家属在此期间有去不同医院看病经历。按中国国家疫情防控的规范要求，医院就要执行“2+12”监测管理，即在医院实施闭环管理期间，完成两次全员核酸检测。“这都是为防疫排查需要，上海并不存在院内感染，请大家放心。”

陆韬宏说，对密接者、次密接和筛查人员需要一步步确定，所以从11月25日到26日会有医院陆续接到停诊通知。未来可能还会有一两所医院封闭，但不会再有大量增加了。

财新网引述一名上海疾控人士透露，如此多的医院停诊是因为这次疫情中，确诊病例的密接和次密接者比较多，轨迹复杂。

陆韬宏还说，上海各家医院封闭过程都很平稳。虽然不少医院受到影响，但上海中心城区至少还有一半以上的大医院可以分流，上海卫健委已安排第一、第十人民医院等多家医院在本周六、日提供门诊服务。互联网医院也起了很大作用。