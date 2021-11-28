科兴：将尽快研究奥密克戎株对现有疫苗影响

针对最新出现的“奥密克戎”（Omicron）冠病病毒变异株，中国科兴称高度关注，并强调将尽快开展评估和研究以了解该变异株对现有灭活疫苗的影响。

据《北京日报》报道，科兴已启动通过全球合作伙伴网络收集并获取新变异株相关信息及样本；同时，该公司将尽快开展评估和研究以了解奥密克戎株对现有冠病灭活疫苗的影响及研制变异株疫苗的必要性。

科兴也表示，该公司具备成熟的疫苗生产工艺和大规模生产能力，此前已开展了针对“伽马”（Gamma）株和“德尔塔”（Delta）株冠病灭活疫苗研制工作。如有需要，公司可快速推进新疫苗的研制和大规模生产工作，并有能力保障疫苗需求。

在此之前，其他疫苗公司也对此表态。辉瑞的合作伙伴德国BioNTech SE周五说，可在两周内取得更多关于奥密克戎株的数据，从而确定是否重新设计与辉瑞联合生产的疫苗。两家公司表示，若有需要，约100天就能输出一款专为这个新毒株量身定制的疫苗。

另两家疫苗制造商阿斯利康和诺瓦瓦克斯也在研究这个新病毒。诺瓦瓦克斯说，新疫苗未来几周就可测试并投入生产。

世卫组织周五指出，新变种毒株11月9日在南非首次确认，24日首次报告给世卫组织。它呼吁各国加强对现有各个病毒的监测和测序，向公开数据库提交完整的病毒基因组序列和元数据，并报告任何与病毒相关的情况。

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）周五也将奥密克戎列为“须关切的变种”。欧洲疾控中心的评估报告说，奥密克戎是至今发现变异最多的变种毒株，可能使疫苗效力降低，传入欧洲的可能性也很高。

不过，世卫组织提醒各国不要仓促对南非在内的非洲南部国家实施入境限制措施。世卫发言人林德梅尔在日内瓦的记者会上说，各国应该采取视风险而定的科学方法。他也说，接下来还需要好几周才能确定新病毒株的传播力、疫苗对它的效力等。

