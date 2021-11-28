立陶宛国会议员团今访问台湾

立陶宛国会友台小组主席马尔德基斯率领的立陶宛国会议员团今天清晨抵达台湾，他预期，这趟旅程会再为立陶宛与台湾带来更进一步的了解。

据台媒中央社报道，马尔德基斯率领的国会议员团，于清晨6时18分抵达台湾桃园国际机场，台湾外交部派员前往接机。

马尔德基斯下机后受访时说，近一年内，立陶宛和台湾之间的合作关系及相互了解迈进一大步，他预期这趟旅程会再为双方带来更进一步的了解。

马尔德基斯也说，目前立陶宛和台湾正面临着相同的挑战，透过这次访问行程，将和各个团体进行互动讨论，相信有助于未来对彼此的认识。

随行的立陶宛国会议员萨卡利埃内则表示，此行非常具有启发性和意义，立陶宛深刻体会与大型极权国家为邻的处境。

萨卡利埃内还说，对于自己被中国大陆列入黑名单她觉得很荣幸，并称议员团成员还自嘲，在这趟出访行程后也许会有更多人被列入黑名单的行列。

今年3月底，大陆将萨卡利埃内、德国学者郑国恩等十人列入制裁名单，以反击欧盟制裁四名新疆官员和一个实体——这也是欧盟自1989年以来，首次针对中国大陆实施制裁。

台湾外交部周三（24日）说，外交部与立法院、美国国际民主协会及台湾亚洲交流基金会订于12月2日至3日在台北合办2021年开放国会论坛。

外交部表示，为因应全球疫情及符合台湾防疫规定，论坛将以实体与视频混合方式举行，并有来自欧洲与拉丁美洲国会议员亲临与会。

