曾为孙楠韩磊作词 前国企老总成警示典型

曾为中国歌手孙楠、韩磊作词的前北京环卫集团党委副书记张农科被认定犯受贿罪，还与他人发生不正当性关系，利用职务上的影响为子女经营活动谋取利益。

据每日经济新闻报道，北京市国资委党委以视频形式召开的全系统警示教育大会上，第一项议程就是组织8000余名国资系统干部共同观看以张农科为主角的警示教育片《遗失的初心》，以案为鉴、以案促改。

张农科曾于2014年1月任北京环卫集团党委副书记、董事、总经理，并明确为正局级。2019年5月他接受调查，12月被“双开”。

北京环卫集团是北京市国资委监管的一级大型国有独资企业，是中国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。

2020年11月23日，北京市三中院对张农科做出一审判决。张农科犯受贿罪，判处有期徒刑12年6个月，并处罚金人民币150万元（人民币，下同，约50万新元）。

张农科另一重身份，是“词作者、诗人”，曾为多位著名歌手演唱的歌曲创作歌词。孙楠演唱的《回来就好》、韩磊演唱的《信仰的光芒》均出自其手笔。2016年底，张农科曾登上央视《艺术人生》栏目，畅谈创作歌词感受。

中共中央纪委国家监委网站信息显示，2014年，接任环卫集团总经理职务没多久的张农科，接受老乡汪某的请托，打着系统提升城市固体废物处理能力的名义，对江苏隆亨纸业有限公司进行承债式收购。对于这一决定，集团班子内部产生了严重分歧。

北京环卫集团相关负责人说：“他说我们要改革发展，谁阻碍改革发展就要跟谁做坚决斗争。”张农科眼中的“阻碍”和“斗争”，就是谁敢反对他的意见，他就利用职权优势对谁进行人身攻击。集团财务总监在会上提出保留意见，张农科就连夜给财务总监打电话，威胁谩骂两个多小时，直至凌晨才作罢。

而驱使张农科如此费尽心思的动力，是汪某一次次送上的好处。多年来，在张农科的身边，聚集起一个个朋友圈、老乡圈、战友圈。在“圈中人”密集的围猎攻势下，张农科觉得与他们的交往是顺理成章、水到渠成的。对圈中人的所图，张农科也心知肚明，因享受“围”而终被“猎”，心甘情愿成为他们的猎物。据调查，在张农科收受的贿赂款中，来自老乡的行贿就高达近千万元。

2019年5月上旬，张农科涉嫌严重违纪违法，在任上落马。同年12月，张农科被开除党籍和公职，北京市纪委监委通报了张农科的多项问题：对抗组织审查；公车私用，接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金和宴请；违规经商办企业，利用职务上的影响为子女经营活动谋取利益；与他人发生不正当性关系；利用职务便利及职权收受他人财物，数额特别巨大。

2020年11月23日，北京市三中院对张农科作出一审判决：被告人张农科犯受贿罪，判处有期徒刑12年6个月，并处罚金人民币150万元。法院审理查明：2005年至2019年，张农科单独或者伙同他人收受财物共计人民币2496万余元。

法院认定张农科的具体犯罪事实有12项，行贿对象包括近20家企业的相关负责人，且涉及的工程也不仅限于北京，还有陕西、甘肃等地。张农科收受的财物中，除了现金还有价值5.2万元的金如意、价值8万余元的和田玉扳指、鉴定价格266万元的江苏宿迁湖滨新区周庄渔港房屋一套等。

