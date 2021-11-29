中资地产商年内债市兑付压力逾10亿美元

尽管近来市场对于中资地产商的恐慌情绪略有消退，但年内中国困境房企在境内外债市仍将面临约12.6亿美元（17.27亿新元）兑付压力。

据彭博社报道，中国困境房企12月份的兑付压力较11月的20亿美元减弱，而且自10月份意外出现数家房企未按时偿付以后，11月并未出现更多违约案例，同时地产融资政策层面亦出现边际放松迹象。

不过市场仍难言已远离最坏的状况，12月的焦点仍将落在恒大和佳兆业，第二周两家公司将分别面临两只债券的宽限期届满，合计需支付约1.7亿美元的票息。

佳兆业集团2026年到期票据1748万美元利息，下一付息日为12月1日；融信中国1.37亿美元票据12月3日到期，同时需支付358万美元的利息；阳光城嘉世国际有限公司2024年到期票据1103万美元利息，下一付息日12月4日。

中国困境房企在境内外债务包括：雅居乐集团一只永续债2931万美元利息，下一付息日12月4日；景程有限公司2022年到期票据4193万美元利息，宽限期将于12月6日届满；景程有限公司2023年到期票据4056万美元利息，宽限期将于12月6日届满；佳兆业集团4亿美元票据12月7日到期，同时需支付约1293万美元利息（公司对这只美元债要约交换）。

融信中国2023年到期票据1280万美元利息，下一付息日为12月9日；阳光开曼投资有限公司2024年到期票据180万美元利息，下一付息日12月10日；佳兆业集团2025年到期票据5850万美元利息，宽限期将于12月11日届满；佳兆业集团2023年到期票据约2990万美元利息，宽限期将于12月12日届满。

中国恒大2023年到期票据5043万美元利息，下一付息日为12月28日 （有30天宽限期）；中国恒大2025年到期票据2.05亿美元利息，下一付息日为12月28日（有30天宽限期）；佳兆业集团2022年到期票据4875万美元利息，下一付息日为12月30日；佳兆业集团2024年到期票据1.05亿美元利息，下一付息日为12月30日。