南京高校教师被指辱华 校方给予调岗降级处分

中国南京财经大学一名讲师被中国篮球运动员及其他网民质疑侮辱中国历史，指其在社交媒体发表侮辱辽宁男篮和关于九一八事变的不当言论。校方调查后将该教师调离岗位，并给予降低岗位等级的行政处分。

澎湃新闻此前报道称，中国篮球队员郭艾伦27日晚在微博发文称，南京财经大学教师冯济海侮辱中国历史，希望学校作出回应，“这个冯济海？是大学教授？这是人干的事？这种侮辱中国历史的人居然能当教授？我不禁对这所学校的同学有这样的老师感到悲哀！”该微博多张配图显示，一位名叫“我是沟哥”的网友发文用九一八事变侮辱辽宁同胞。

另有多名网友称，名为“我是沟哥”的网友多次发表侮辱辽宁男篮及球迷群体的言论。但“我是沟哥”的微博账号目前已搜索不到。

南京财经大学官微昨天发布消息称，有网民反映该校新闻学院教师冯济海在其新浪微博个人账号上有错误言论，学校接到举报后启动调查程序，并强调学校对任何师德失范问题将依法依纪依规，严肃进行责任追究，并给予相应的党纪和行政处分。 ​​​

南京财大昨晚在官微发布调查情况通报称，学校接到举报后调查发现，冯济海以微博回复留言方式发布错误言论属实，构成违反政治纪律和师德失范行为。

通报称，学校研究决定，责令冯济海作出深刻检讨，并就其错误言论在新浪微博平台公开道歉，并给予冯济海党内严重警告处分，调离教师岗位，给予降低岗位等级的行政处分。

中国官媒《人民日报》也在官微转发了南京财经大学对冯济海作出的处分决定，不少网友在微博留言，认为校方处分太轻，“用“918事变”侮辱同胞，不是党纪政纪处分就能说得过去的吧？”

