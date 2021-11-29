习近平：政治标准是解放军人才第一位标准

中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平本月26日出席中央军委人才工作会议时强调，政治标准是解放军人才第一位的标准，政治要求是对解放军人才最根本的要求，要牢牢把住政治关，加强思想政治建设，确保培养和使用的人才政治上绝对过硬。

据新华社报道，中央军委人才工作会议26日至28日在北京召开。习近平26日到京西宾馆接见会议代表时说，人才是推动解放军高质量发展、赢得军事竞争和未来战争主动的关键因素，对实现中共在新时代的强军目标、把解放军全面建成世界一流军队具有重大现实意义和深远历史意义。要贯彻中央人才工作会议精神，深入实施新时代人才强军战略，确保为实现建军一百年奋斗目标提供坚实支撑，人才总体水平跻身世界强国军队前列。

他说，解放军正按照国防和军队现代化新“三步走”战略安排、向实现建军一百年奋斗目标迈进，要科学谋划，全方位加强人才工作，更好发挥人才对强军事业的引领和支撑作用。

他还说，实施新时代人才强军战略，要贯彻新时代军事战略方针，贯彻国防和军队现代化战略安排，聚焦实现建军一百年奋斗目标，推动军事人员能力素质、结构布局、开发管理全面转型升级，确保军事人员现代化取得重大进展，关键领域人才发展取得重大突破。

习近平指出，实施新时代人才强军战略，必须把党对军队绝对领导贯彻到人才工作各方面和全过程，必须把能打仗、打胜仗作为人才工作出发点和落脚点，必须面向世界军事前沿、面向国家安全重大需求、面向国防和军队现代化。

他还强调，要坚持走好人才自主培养之路，坚持军队培养为主、多种方式相结合，形成具有解放军特色的人才培养和使用模式，提高备战打仗人才供给能力和水平。要下大气力强化科技素养，提高打赢现代战争实际本领。要贯彻新时代军事教育方针，落实院校优先发展战略，加快建设一流军事院校、培养一流军事人才。

出席会议的有中央军委副主席许其亮、张又侠，中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民等，军委机关各部门，各战区、各军兵种、军事科学院、国防大学、国防科技大学、武警部队有关领导人也参加会议。

