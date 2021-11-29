中国央行官员：密切关注欧美货币政策可能收紧影响

中国央行研究局局长王信表示，中国经济发展面临的不确定性还很多，货币金融政策在支持疫情后经济复苏、促进共同富裕方面可发挥积极作用。下一阶段将密切关注欧美货币政策可能收紧的影响，继续实行稳健货币政策，保持流动性合理充裕，用好结构性货币政策，更有效地保就业、保民生。

据路透社报道，王信在周六参加《财经》年会时的发言实录并称，通过发行地方专项债等形式及时补充银行资本金，央行可为债券发行创造良好的流动性环境；因地制宜推动农信社改革，加大不良资产处置力度，有效化解问题中小金融机构风险，提高其服务实体经济特别是小微企业的能力。

在完善绿色金融体系方面，要更好地动员社会资金投资于绿色产业和传统高碳行业的低碳转型，创造更多就业机会。此外，还大力发展绿色市政债等绿色金融产品，在防范风险的前提下，支持养老基金进行资本市场投资，便利普通民众增加金融投资，提高财产性收入。

在发挥央行职能，促进共同富裕的回顾中，他指出，从货币政策整体取向来看，由于低收入者高度依赖工资收入，财产很大比重是银行存款，通过坚持实施稳健的货币政策，不搞大水漫灌，可有效避免高通胀和严重的资产价格泡沫，保障低收入群体增加收入及财富保值增值。

从货币政策支持重点来看，优化结构性货币政策，有针对性地支持低收入群体增收和绿色低碳发展；尽管中国尚不具备将就业目标纳入货币政策框架的条件，但在应对疫情冲击中，出台的结构性货币政策更关注就业目标，有效支持了中小企业、民营企业的就业吸纳能力，保障了低收入群体劳动收入的稳定性、持续性。

