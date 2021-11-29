台学者：运油-20可增战机航程 台空防压力大增

台国防部称27架大陆军机昨天飞入台湾西南防空识别区，其中运油-20首次在台防空识别区亮相，引起舆论关注。台湾战略学者指出，运油20进行空中加油演练，可延伸战机打击航程，大量服役后将成远征型空军，台湾空防压力大幅增加。

运油20（Y-20U）是以运-20运输机为平台改装的空中加油机，可同时支援飞椼式及飞锚式空中加油技术，载燃油量约60吨；2019年起试飞，并开始密集测试。

综合台湾中时新闻网及《自由时报》报道，战略学者、国家政策研究基金会副研究员揭仲分析说，运油-20的出现，代表大陆空军的战斗机就能大幅提升在第一岛链外缘、甚至西太平洋空域的滞空时间与载弹量，能够替轰炸机、预警机、电侦机等型机提供更长滞空时间，不仅可有效执行对台湾东部战力保存区的打击任务，也可执行针对美军的区域拒止或反介入任务的能力，真正成为“远征型空军”。

揭仲指出，在运油-20服役前，大陆空军只有20多架经轰-6改装而来的轰油-6加油机与三架从乌克兰购入的二手IL-78加油机。但轰油-6的最大载油量37吨，空中有效供油量只有18吨，而一架重型战机最多可携带9吨燃油，也就是说，轰油-6一个波次为两架重型战机加完油就只能返航。而运油-20的加油效能是轰油-6的三倍。

揭仲说，若运油-20逐渐进入大陆空军服役后，解放军具实际作战能力的体系化打击机群，可能更频繁的前往台湾防空识别区南方、东南方空域演训，甚至进一步常态化，使台湾空防压力大幅增加。

中山大学亚太英语学程兼任助理教授林颖佑接受中央社访问时也说，此次很明显是攻击机群编队飞行，根据过往大陆军机动态，由于战机受限航程无法伴随掩护，常只有轰炸机单独深入台湾东南空域。

他说，如今运油20的空中加油能力可延伸大陆军机打击航程，并深入台湾东南方，势必对台湾造成影响与压力。

