河南“学生呕吐腹泻”事后 配餐公司才获经营许可

河南省封丘县“30余名师生餐后集体呕吐腹泻”，涉事配餐公司在事发后的第二天，才取得食品经营许可证。

据新华社报道，记者调查发现，涉事配餐公司9月22日成立，10月26日取得营业执照。然而，该公司大约在10月9日后就已开始给一些小学配餐，且直到11月25日，也就是事发后的第二天，才取得食品经营许可证。

封丘县市场监管局调查发现，涉事配餐公司厨师未取得厨师证。

事发第二天，涉事公司仍给戚城中学配送午餐。封丘县委有关负责人说，出现问题后没有第一时间停止配餐确有不妥，但也不能轻易换掉一个经过招投标程序选中的配餐公司。

封丘县市场监管局副局长闫文峰认为：“由于教体局招标开始得晚，为了让学生享受到国家政策，出现了无证经营的状况。涉事公司边供餐、边整改、边办证，这合情但不合法。”

封丘县委宣传部部长陈明28日表示，县里已为戚城中学挑选了新的餐饮供应方，相关工作已经展开，保证师生明天就可以吃上放心的热乎饭。

此前，事发学校戚城中学把食堂托管给一四川企业经营，双方合作四年有余。今年11月15日，涉事公司北京志宏恒达商贸有限公司封丘分公司开始给戚城中学配送午餐。

一些师生和家长反映，配餐不如学校食堂原来午餐做得好，且配餐中发现过虫子、机器零件、塑料管等杂物。此外，由于戚城中学距离配餐制作点约9公里，饭菜送到后已“不太热乎”。

戚城中学校长王永表示，他曾向封丘县教育体育局反映配餐问题，教体局食品管理办公室工作人员来到戚城中学陪餐，并组织各学校膳食管理委员会代表前往配餐制作点监督检查。