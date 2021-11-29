十九大后江西第四虎 南昌原市委书记龚建华投案

江西省人大常委会副主任龚建华涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受审查调查。

11月29日，中共中央纪委国家监委网站今天（29日）发布上述消息。

官方简历显示，龚建华出生于1962年，南昌县人，仕途从未离开过江西。他曾在家乡南昌工作多年，历任南昌市副市长，南昌市委常委、政法委书记，南昌市委副书记、副市长等职，2006年底升任宜春市长，后改任抚州市委书记。

2014年9月，龚建华晋升省委常委，兼任江西省委秘书长一职，2015年改任南昌市委书记；2017年1月，龚建华转任江西省人大常委会副主任，后兼任江西省总工会主席，至此番主动投案。

据江西省政府网站消息，本月19日，龚建华还出席了江西省第十三届人大常委会会议。

龚建华是中共十九大后江西落马的第四名副省级干部。此前，江西原副省长李贻煌于2018年1月被查、江西省人大常委会原副主任史文清在去年9月被查，江西省政协原副主席肖毅则在今年5月被查。

值得注意的是，龚建华2014年卸下抚州市委书记之后，接替他的正是肖毅。

中纪委本月13日通报肖毅被“双开”的消息时，指控他落实中共中央重大决策部署出现严重偏差，违背新发展理念，滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币挖矿，违规举债上项目、搞建设，造成恶劣影响。

另外，《中国新闻周刊》今天刊发题为《江西抚州“数字书记”落马留下的“挖矿”残局》的文章披露，肖毅曾任抚州市委书记六年之久，期间他大力推行数字经济，力图将其打造成为抚州的核心竞争力。

文章说，肖毅重点引进的抚州市创世纪科技有限公司，号称要打造亚洲最大的单体数据中心，是抚州数字经济的龙头和名片。随着肖毅被查，该公司披着“数字经济”的外衣，从事虚拟货币“挖矿”的面目，也开始逐渐暴露。

另据《北京青年报》旗下微信公号“政知圈”统计，龚建华也是十九大以来主动投案的第10个“老虎”。

除龚建华外，另外主动投案的九人包括：辽宁省政协原副主席薛恒、北京师范大学党委原书记刘川生、青海省人民检察院检察长蒙永山、江苏省委常委、政法委书记王立科、青海省副省长、海西蒙古族藏族自治州委书记、柴达木循环经济试验区党工委书记文国栋、中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余、云南省委原书记秦光荣、河南省人大常委会党组副书记、副主任王铁，以及河北省政协原副主席艾文礼。

