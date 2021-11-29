环时：奥密克戎来袭 中国是最坚强防线

奥米克戎变异冠病毒株来袭，外界关注中国防疫会否再升级，中国官媒《环球时报》发文称，奥密克戎毒株发起新冲击时，最有能力阻挡它们入侵的就是中国，中国是“当今世界抵抗病毒传播的真正铜墙铁壁”。

《环球时报》今天在社评文章中说，奥密克戎毒株出现后，被多国断航的南非颇感委屈，有非洲官员抱怨是西方国家囤积疫苗导致奥密克戎毒株的出现，“这样的批评至少有部分道理”。

文章接着批评，西方国家掌控着抗击疫情的大部分资源，但不光自己没遏制住病毒传播，还让更多发展中国家裸露在病毒攻击之下。

文章认为，单独凭借疫苗建立免疫屏障实际已被证明是冒险路线，甚至在很大程度上可以说已经失败。现在不清楚奥密克戎毒株已向西方社会渗透了多少，但“几乎可以肯定不只有目前查出的个别几例”，“西方内部几无疫苗之外的屏障，这种新毒株如果真的传染力超强，大量国家接下来陷落的风险很高”。

对于此前颇受西方非议的中国动态清零路线，文章说，当奥密克戎毒株发起新冲击时，最有能力阻挡它们入侵的就是中国，动态清零已推动中国形成了完整体系，这当中既有科学精神，又有政治决策力，还有强大的社会组织力和群众的配合意愿，中国是当今世界抵抗病毒传播的真正铜墙铁壁。

文章写道，中国以实事求是的态度应对挑战，不受任何先验的东西绑架，怎么样对保护人民的生命和健康安全最有效就怎么做，怎么样对维护正常经济运行最有利就怎么调整。

文章认为，西方社会的特征使它难以走中国抗疫路线，这可以理解，但西方舆论攻击中国的动态清零路线，就成了“对实事求是精神的严重背弃”。

另外，美国国务院上周六说，美国务卿布林肯当天与南非国际关系与合作部长潘多尔通电话时，“特别赞扬了南非科学家迅速识别出奥密克戎变种，以及南非政府在分享这些信息方面的透明度，称这应该成为世界的榜样。”

《环球时报》今天在社评中点名批评美国政府“尤其希望从抗疫中收割地缘政治利益，或者以政治手段对他们抗疫的问题进行掩盖”，但“一波又一波的现实将教育美西方的政客们，中国的抗疫成就终将彪炳史册”。