中国央行顾问：共同富裕需降基尼系数

中国央行一位顾问认为，要实现共同富裕，中国需要把衡量收入不平等程度的基尼系数降到0.4以下。

据彭博社报道，中国央行货币政策委员会委员蔡昉在《财经》杂志主办的论坛上指出，到2025年，中国的基尼系数应从目前的0.47左右降到接近0.4，然后到2035年向0.35的水平靠近。

报道称，蔡昉的讲话引人注目，因为对于8月份得到中国高层高调支持的共同繁荣行动，政府官员尚未设定全国性的数字目标。

基尼系数衡量的是一个国家或地区居民收入分配的平等程度，数值为0意味着完全平等。如果基尼系数低于0.4，那么中国就会比2018年基尼系数为0.41的美国更平等。

兼任中国社会科学院经济学家的蔡昉说，中国需要通过国民收入再分配和增加社会福利供给来减少不平等，而要降低基尼系数，“有很多工作要做”。

他说，要实现这一目标，更重要的是“建造起一个覆盖全民全生命周期的基本公共服务体系，也可以叫社会福利体系”。

根据中国国家统计局的数据，中国的收入基尼系数在2008年达到0.49的最高点，然后在2020年降至0.47。据经合组织今年估计，发达国家的基尼系数平均为0.314。

蔡昉认为，在政府对收入进行再分配前，OECD国家的基尼系数普遍高于0.4，由此可见，基本公共服务体系再分配是缩小收入差距的终极手段。