澳门大亨“洗米华”被捕后 濠赌股应声急挫

继浙江温州市公安局批准逮捕澳门博彩业大亨周焯华后，澳门司警随即以涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱拘捕周焯华在内的11人。事件引发濠赌博彩股今天早盘急泻最多11%至14%，其中永利澳门、金沙中国、银河娱乐纷纷重返11月初低位。

据路透社报道，投行摩根大通上周六发表研究报告指出，事件对中介/VIP行业非常不利，周焯华可以说是澳门赌场中介行业中最大的人物，而他旗下的太阳城集团占中介市场份额40至50%，或占2019年澳门博彩总收入的15%。

该行并称，“事件应对所有中介人起到寒蝉效应，未来数周中介贵宾收入有可能立即收缩30至50%。”

花旗则认为，濠赌股股价调整可能是短暂的，因为VIP仅占疫情前行业EBITDA溢利约15%，不再具有意义。而且，新兴的催化剂如港澳边境重开、更清晰的博彩法例修订将有助板块价值重估。

据澳门电台今早报道，经过超过14小时侦讯，刑庭法官接纳澳门检察院建议，在今天清晨六时许对周姓男子采取羁押强制措施，送往路环监狱。

昨天，澳门司警证实，拘捕11名嫌犯，他们承认在海外架设赌博平台，其中包括周姓男子，其资料与周焯华吻合。案件将移交澳门检察院侦办。

温州市公安局上周五在官方微博通报，周焯华涉嫌在大陆从事开设赌场犯罪行为，温州市人民检察院依法决定对其批准逮捕；公安机关敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。

周焯华旗下的太阳娱乐集团昨天公告称，注意到有关温州市公安局上周五对周焯华进行调查的报道。“董事会谨此强调，新闻报道乃与周先生的个人事务有关。董事会认为，该事件并无对本集团的财务状况、业务或营运产生任何重大影响。”

周焯华别名“洗米华”，出生于澳门，有澳门“小赌王”之称，曾任广东省政协委员。除了博彩业，周焯华也涉足影视业，曾参与出品《红海行动》《湄公河行动》《澳门风云3》等影片。

周焯华近年来争议不断，去年曾有传言指澳门太阳城集团在反修例风波中资助香港暴乱分子，但周焯华通过视频回应称，这种说法非常荒谬。